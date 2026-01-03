В районе КСК планируется строительство Дворца единоборств. При наличии финансирования работы могут начаться уже в следующем году, а срок реализации проекта составит два года. Об этом сообщили в акимате Костаная.
Как сообщается, объект разместится на пересечении улиц Каирбекова и Текстильщиков. Под строительство выделен земельный участок площадью 1,4 гектара. Общая площадь будущего спортивного комплекса составит 5,6 тыс. квадратных метров .
Проектом предусмотрен универсальный зал площадью 1700 кв. метров, соответствующий международным стандартам. Это позволит проводить крупные соревнования по видам единоборств различного уровня.
Ориентировочная стоимость реализации проекта оценивается в 4,7 млрд тенге.
