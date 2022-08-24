В разы повысили цены на школьном базаре Костаная, по сравнению с прошлым годом

До начала учебного года остаются считанные дни. Традиционно, для удобства родителей вдоль центрального рынка работает школьный базар на протяжении всего августа. Здесь можно купить канцелярские товары, рюкзаки, школьную форму, галстуки и банты, то есть все необходимое для школы.

Цены, по сравнению с прошлым годом, значительно отличаются. К примеру, сарафан для девочки стоит в районе 6-7 тысяч тенге, а в прошлом году цена была от 3 до 5 тысяч.

«Примерно на юбки цены поднялись не на много. Прошлогодние продаем по 3500, новые юбки стоят 4500. Блузки подростковые — 6000 стоят, блузки для маленьких возрастов 5500. Поднятие цен у нас не особо, если так смотреть, в ТРЦ в других там цены гораздо дороже»,- говорит продавец Айжан Таскумбаева.

Школьный костюм на мальчика обойдется родителям примерно в 25 тысяч тенге. Есть у продавцов и прошлогодний завоз, эти костюмы стоят — 15 тысяч тенге. Цены на рубашки начинаются от 4500 тысяч тенге, в прошлом году были от 2500 тенге. Родителям мальчиков стоит раскошелиться только на форму. Но не обойтись ученикам и без рюкзака, на школьном базаре самый дешевый можно купить за 6 тысяч тенге, а самый дорогой за 10. К слову, цены на них, по сравнению с прошлым годом, поднялись в два раза. Цены на канцелярские товары выросли приблизительно на 20-30%. Если в прошлом году альбом для рисования можно было купить за 400 тенге, то сегодня он стоит уже 600 тенге.

«Цены на канцелярию поднялись. Но, не сильно. Тетрадки у нас идут по 40-35. Оптом мы отдаем 25-20. Общие тетрадки по 250-200 мы продаем. Краски у нас по 1000- 800. Карандаши начинаются от 600, зависит от качества и цветов.Люди ходят, с середины с числа 10-го начали хорошо ходить. И городские к нам приезжают, и с деревень. Все по разному. Кого-то устраивает цены, кто-то говорит немножко завышенные, все по разному»,- говорит продавец канцелярских товаров Марина Вайток.

Как отметила Марина Вайток, канцелярские товары можно купить в пределах 10 тысяч тенге. На школьном базаре мы не нашли обувь и спортивные костюмы, без которых школьникам тоже не обойтись. Если в прошлом году, сборы одного ребенка на школьном базаре обходились приблизительно в 30 тысяч тенге, то в этом в районе 50 тысяч тенге.

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