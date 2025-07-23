После пластической операции женщина из Костанайской области попала в больницу с диагнозом «перитонит». И.о. главного врача Костанайской городской больницы Куат Альмагамбетов сообщил о состоянии пациентки.

33-летнюю жительницу Костаная экстренно доставили в городскую больницу в тяжёлом состоянии. На третий день после липосакции её самочувствие резко ухудшилось. Медики диагностировали перитонит, пациентка срочно была прооперирована.

«7 июля поступила пациентка 1992 года рождения в приемный покой городской больницы. Поступила она в очень тяжелом состоянии по «скорой помощи». Со слов пациентки за три дня до поступления была в частной клинике, где проходила процедуру липосакции. После обследования была взята в экстренном порядке в операционную. Был поставлен диагноз «перитонит». Операция была тяжелая. Нашими сотрудниками было проведено необходимое лечение. По состоянию была переведена в отделение реанимации. С 7 июля она находится в реанимации. Учитывая тяжесть состояния и редкость попадания пациентов с данной патологией после данной процедуры было решено провести телемедицину с Национальным центром хирургии. 01.25 +++ 01.50 По их рекомендациям мы продолжали лечение. На данный момент состояние пациентки остается тяжелое, но стабильное. От аппарата искусственной вентиляции она была отключена. Сейчас она дышит самостоятельно», — рассказал Куат Альмагамбетов.

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