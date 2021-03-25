В реанимацию доставили 6-летнюю девочку после ДТП с автобусом в Костанае

24 марта в 12.48 на пересечении улиц Каирбекова-Лермонтова произошло ДТП, с участием маршрутного автобуса № 25 марки «Мерседес» и водителя автомашины «Ваз 2110», сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

В результате ДТП 6-летняя несовершеннолетний девочка, пассажир «Ваз 2110» госпитализирована в реанимацию областной больницы.

32-летнему водителю автомашины «Ваз 2110» назначено амбулаторное лечение. 60-летний водитель автобуса не пострадал. На момент приезда патруля пассажиров в автобусе не было.

В настоящее время проводится досудебное расследование предусмотреное статьей 345 ч 3 УК РК «Нарушением правил дорожного движения повлекшее телесные повреждения».

По предварительным данным водитель автобуса проехал за запрещающий сигнал светофора, не убедившись в безопасности маневра.

С начала года в области совершено 54 ДТП в которых 15 человек погибло и 61 получили ранения.

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