В регионах будут раздавать квартиры переселенцам из городов

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За переезд в менее развитые регионы страны и работу там жителям крупных городов предоставят квартиры и различные льготы.
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В РК разработали правила добровольного переселения для развития регионов. Переехать смогут жители Алматы, Нур-Султана и Шымкента, Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Туркестанской и Кызылординской областей, передает krisha.kz
Список регионов, куда можно переехать, утверждается отдельно и в течение года может корректироваться. Цель — отправить переселенцев в те города и сёла, в которых на предприятиях не хватает специалистов и рабочей силы.
Согласно опубликованным на портале «Открытые НПА» правилам, переселенцам предоставят разовую выплату — 70 МРП на главу и каждого члена семьи. Участников программы обещают обучить, трудоустроить и обеспечить жильём.
Тем, кто будет арендовать жильё, оплатят аренду в пределах 15–30 МРП ежемесячно (в зависимости от состава семьи и региона переселения) и комуслуги.
Если переселенец захочет купить квартиру, ему раз в год будут начислять сумму, равную арендной плате на его семью за 12 месяцев. Тем, кто захочет построить жильё или выкупить его из госфонда, предоставят льготы. Также есть возможность приватизации.
В переселении могут участвовать как работающие специалисты, так и безработные. Приоритетные категории:
— молодёжь до 29 лет;
— выпускники детдомов, школ-интернатов;
— выпускники со средним, техническим и высшим образованием, закончившие учёбу менее трёх лет назад;
— недавно уволенные сотрудники частных компаний;
— кандасы.
Обязательное условие — постоянная регистрация в регионе убытия не менее одного года.
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