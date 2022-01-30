В регионах будут раздавать квартиры переселенцам из городов

За переезд в менее развитые регионы страны и работу там жителям крупных городов предоставят квартиры и различные льготы.

В РК разработали правила добровольного переселения для развития регионов. Переехать смогут жители Алматы, Нур-Султана и Шымкента, Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Туркестанской и Кызылординской областей, передает krisha.kz

Список регионов, куда можно переехать, утверждается отдельно и в течение года может корректироваться. Цель — отправить переселенцев в те города и сёла, в которых на предприятиях не хватает специалистов и рабочей силы.

Согласно опубликованным на портале «Открытые НПА» правилам, переселенцам предоставят разовую выплату — 70 МРП на главу и каждого члена семьи. Участников программы обещают обучить, трудоустроить и обеспечить жильём.

Тем, кто будет арендовать жильё, оплатят аренду в пределах 15–30 МРП ежемесячно (в зависимости от состава семьи и региона переселения) и комуслуги.

Если переселенец захочет купить квартиру, ему раз в год будут начислять сумму, равную арендной плате на его семью за 12 месяцев. Тем, кто захочет построить жильё или выкупить его из госфонда, предоставят льготы. Также есть возможность приватизации.

В переселении могут участвовать как работающие специалисты, так и безработные. Приоритетные категории:

— молодёжь до 29 лет;

— выпускники детдомов, школ-интернатов;

— выпускники со средним, техническим и высшим образованием, закончившие учёбу менее трёх лет назад;

— недавно уволенные сотрудники частных компаний;

— кандасы.

Обязательное условие — постоянная регистрация в регионе убытия не менее одного года.

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