В регионе объявлен конкурс «Лучшая по профессии»

Женщины Костанайской области с нынешнего дня могут громко заявить о себе. Для этого им достаточно отправить заявку на участие в конкурсе «Лучшая по профессии». Преподаватели, медики, продавцы, ветеринары, индивидуальные предприниматели и наемные работницы — участвовать могут абсолютно все, передает alau.kz

Айгуль одна из немногих, кто знает работу системы образования на всех ее уровнях. За плечами у женщины 10 лет преподавания в школе, еще 15 лет работы в колледже и год составления рейтингов среди ВУЗов в региональной палате предпринимателей. Идти вперед Айгуль всегда подталкивала жажда новых знаний и опыта. И вот теперь она привела ее на должность заведующей детским садом — еще одно звено давно любимой ей сферы образования.

«Школа, колледж, вузы и тут дошкольное образование. Тоже интересно. Для меня это опять новое, опять что-то познаешь. У многих учишься. Время покажет, насколько у меня это будет получаться»,- рассказала Айгуль Исмаилова, заведующая детским садом.

Но руководство детского сада видимо уже твердо решило, что у Айгуль получается и она ценный сотрудник. Ведь именно ей порекомендовали попробовать свои силы в областном конкурсе «Лучший по профессии». Он стартовал как раз сегодня в первый осенний день.

«Мы решили сделать большой конкурс для женщин, которые заняты в разных сферах работы. То есть это сфера услуг, предпринимательство, образование, наука, культура и здравоохранение. Основная задача этого конкурса – популяризировать женщин, которые в разных сферах работают в нашей области»,- сообщила член правления Ассоциации деловых женщин Костанайской области Несебели Басенова.

Представительницы прекрасного пола поборются за собственную узнаваемость и памятные призы. Но есть и еще одно, не менее важное, значение конкурса. Участницы со всей области смогут получить консультацию о продвижении себя в выбранной профессии, если такая помощь им понадобиться.

«В Ассоциации есть разные сферы, где в каждом направлении находятся профессионалы своего дела и могут дать качественное направление и качественную консультацию для реализации каких-то планов намеченных»,- сказала Несебели Басенова.

Попытать счастье стать «лучшей по профессии» смогут женщины от 18 до 63 лет. Они могут участвовать как самостоятельно, так и представлять предприятие, где они работают. Заявки принимают и от опытных сотрудников организаций, и от индивидуальных предпринимательниц, от жительниц городов и сельской местности. Все, что необходимо это отправить анкету со своими данными и краткой автобиографией. А еще снять 3-х минутный видеоролик, в котором участница расскажет о себе и выбранном ею пути.

Присылать свои анкеты можно на электронный адрес Ассоциации деловых женщин области konkurs.adzhk@bk.ru, предварительно получив консультацию по телефонам: 54-96-18, 8 705 109 99 21. Заявки будут принимать с 1 сентября до 15 октября. А вот само награждение победителей хотят провести уже в следующем году, чтобы увеличить шансы на торжественное проведение церемонии, которая на сегодня невозможно из-за продолжающейся пандемии.

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