В регионе около 60 автомобилей с армянскими номерами все еще не прошли временную регистрацию

В Костанайской области порядка 60 автомобилей с армянскими номерами остаются не зарегистрированными. При этом времени на получение желтых номеров у них остается все меньше. Свои коррективы в сроки вносит предстоящий день Конституции, который как раз выпадает на завершающие дни прохождения регистрации, передает alau.kz

Сроки регистрации автомобилей с армянскими номерами, вероятно, могут продлить. Но только для одной категории. Такую информацию озвучили на брифинге в столице.

«Учитывая, что есть обращения граждан, учитывая, что комитетом тех.регулирования создаются условия для регистрации переоборудованных автомашин вопрос продления для данной категории – для переоборудованных автомашин – о продлении условий регистрации нами прорабатывается»,- сообщал Серик Тусупов, заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК.

Автомобили, которые были переоборудованы с правого на левый руль управления, обязательно должны подтвердить свою безопасность. Для этого им нужно получить протокол соответствия. В Костанае пройти процедуру можно в филиале центра экспертизы и сертификации по адресу Карбышева 46. Это единственное место во всем костанайском регионе, где можно получить такой сертификат безопасности.

«Туда приезжает владелец транспортного средства с перекидным рулем управления, проходит соответствующую экспертизу. Специалисты смотрят, если требования по техническому регламенту соответствуют, то дается протокол безопасности. С ним он приезжает в автоцон и регистрирует машину на территории РК, получает желтый номер»,- рассказал Андрей Григоревский, начальник управления административной полиции ДП Костанайской области.

Успешно получили сертификат и уже встали на временный учет 12 автовладельцев области. Среди них оказался и житель Костаная Сакен Галиев. Он рассказал, что при получении документа, если и сталкивался с трудностями, то совсем небольшими.

«Я только поменял фары, переоборудовал их, получается. И кресло водительское. У меня особых проблем не было. Поэтому оформил быстро, сегодня за 1 день прошел»,- сообщил Сакен Гелиев, автовладелец.

Однако так как Сакену повезти может далеко не всем. Некоторым машинам для переоборудования требуется больше времени. Потому сейчас и рассматривают вопрос о продлении для них срока регистрации. Но вот остальные владельцы авто с армянскими номерами должны успеть встать на временный учет до 1 сентября. На сегодня таких не зарегистрированных автомобилей остается 62 на всей территории Костанайской области. Попасть в автоцон им нужно будет с учетом предстоящего дня Конституции. Выходными в стране объявлены 29, 30 и 31 августа. На данный момент решается, откроется ли автоцон в эти дни, чтобы поставить на временный учет желающих автовладельцев.

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