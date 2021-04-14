В регионе откроют завод по производству детского питания

К 2025 году в нашем регионе будут запущены 59 промышленных предприятий, как новых, так и прошедших модернизацию существующего производства. Воплотить эти планы удастся благодаря инвестициям, которые превысят 1 триллион тенге, передает alau.kz

В Костанайской области в ближайшие 5 лет реализуют 59 инвестиционных проектов. Причем в разных сферах бизнеса. К примеру, они затронут и агропромышленный комплекс, и машиностроение. Воплощать эти идеи в регионе начнут уже в этом году.

«Планируется реализовать проект по переработке мяса. Это мясоперерабатывающий завод мощностью 20 тысяч тонн мяса в год. На сегодняшний день ведутся строительно-монтажные работы. Инициатором проекта выступило ТОО «BEEF EXPORT GROUP». Данный проект реализуется в рамках проекта «экономика простых вещей»»,- сообщил Олжас Сапарбеков, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Костанайской области.

Такой завод может появиться в областном центре. Еще одно предприятие, но уже по производству мяса бройлеров, планируют возвести в районе имени Беимбета Майлина. Его годовая производственная мощность может достигнуть 10 тысяч тонн. Внимание уделят и развитию молочно-товарных ферм. До 2025 года в Костанайской области их создадут 4. И это без учета предприятий, которые намерено открыть «Олжа Агро». В их планах запустить благодаря инвестициям еще 8 подобных ферм.

«До 2022 года в планах запустить 3 молочно-товарные фермы по 1200 голов КРС каждая и завод по производству детского питания. И в последующие годы до 2023 включительно еще 5 молочно-товарных ферм ввести в эксплуатацию»,- рассказал Олжас Сапарбеков.

Завод по производству детского питания появится либо в самом Костанае, либо в Костанайском районе. Место еще не выбрано. Зато более конкретными являются планы по размещению другого предприятия.

«В текущем году планируется приступить к строительству утилизационного хаба по переработке вышедшей из эксплуатации сельскохозяйственной техники. Данный проект по-настоящему актуален ввиду активного развития сельскохозяйственного машиностроения в регионе»,- пояснил руководитель управления.

Находиться хаб будет на территории индустриальной зоны. Отстроить его намерены за 2 года. На данный момент завершаются все проектно-сметные работы. Среди других значимых инвест.проектов области можно перечислить и расширение производства «Баян-Сулу». Это предприятие планирует увеличить объем выпускаемых кондитерских изделий до 100 тысяч тонн в год. И завершение строительства ветряной электростанции в Костанайском районе. Там из 16 ветрогенераторов возвели уже 7, и все работы намерены закончить до конца этого года. А также строительство элеватора в Аркалыке. Планируется, что он сможет принимать до 40 тысяч тонн зерна.

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