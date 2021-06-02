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В регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. О погоде 3 июня

фото alau.kz

Днем в Костанайской области местами ожидается шквал, град, усиление ветра 15-23 м/с.

В регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Температура в Костанае ночью +16 градусов, днем +25.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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