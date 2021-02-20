В регионе выросло число пожаров. Сотрудники ЧС идут в рейд

В Костанайской области растет количество пожаров в жилом секторе. С начала января их число уже выросло на 16 процентов по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Неприглядная статистика заставляет сотрудников органов по чрезвычайным ситуациям вновь выходить на обход жилых домов, чтобы предупредить жителей об опасности огня, передает alau.kz

В регионе начался второй этап месячника пожарной безопасности. И сотрудники органов по чрезвычайным ситуациям вновь вышли на обход частного сектора. Их надежными помощниками в обходе жильцов, как и всегда, выступили волонтеры из неправительственных организаций.

«В течение месяца с 16 февраля по 16 марта мы пройдем весь город Костанай и проверим все печи, все дома, где проживают люди с печным отоплением, а также социально уязвимые слои населения»,- сообщил Даулет Торежанов, начальник управления по ЧС города Костанай.

С каждым, чей дом будет посещен, сотрудники проведут инструктаж о правилах действия на пожаре. Ну а многодетным семьям и ряду других категорий населения вновь установят дымовые датчики. Бесплатных приборов в домах по всему региону уже установили больше 700 штук. Но, как показывает статистика пожаров, останавливаться на этой цифре никак нельзя.

«По количеству пожаров на сегодняшний день с начала года 104 пожара. По сравнению с прошлым годом – увеличение на 16 процентов. По гибели в сравнении с прошлым годом снижение. В прошлом году было 8, в этом году – 6 людей погибло на пожаре, из них 1 ребенок. По травмированным также у нас равное количество: 2 человека в прошлом году и в этом году тоже 2»,- пояснил Алмаз Тулендин, начальник управления Департамента по ЧС Костанайской области.

Приведенные цифры описывают ситуацию в области. А вот в самом Костанае с начала года роста несчастных случаев нет, если сравнить с прошлым годом. Но без жертв, к сожалению не обходится. От пожара погибли 2 человека. О том насколько важно помнить о мерах безопасности не понаслышке знает волонтер Асем. Она сама когда-то чудом выбралась из пожара. И этот опыт влечет ее участвовать в рейдах, и помогать сотрудникам предупреждать жителей города.

«В 2017 году, когда пожар у нас был в доме, женщина сгорела, мы тоже чуть не сгорели. Нам пришлось стекло разбить, потому что мы на 5 этаже жили. Я была одна с двумя детьми. Мне пришлось разбить стекло и ждать пожарных. Нас снимали с 5 этажа по лестнице, нас спускали с детьми вот так. Я решила, что на 5 этаже я больше не буду жить»,- рассказала координатор волонтеров Асем.

В рейде приняли участие и сотрудники центра медицины и катастроф. Но у них своя задача: рассказать о профилактике коронавируса и по возможности раздать людям медицинские маски. Обход жителей частного сектора будет продолжаться еще месяц. За это время в ряде домов установят до 60 датчиков угарного газа.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.