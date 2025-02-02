МВД во взаимодействии с правоохранительными органами стран СНГ продолжает работу по установлению местонахождения разыскиваемых преступников и их задержанию, передает Polisia.kz.

Так, в городе Москве задержан 28-летний казахстанец, который в Алматы с апреля по октябрь прошлого года под предлогом реализации брал у местных жителей дорогостоящие смартфоны, затем скрылся. Таким образом он обманул семь человек. Ущерб составил более 32 млн тенге.

В городе Люберцы РФ сотрудники полиции ДП Шымкента совместно с зарубежными коллегами задержали 36-летнюю гражданку Узбекистана. В 2014 году она обманом продала участок земли, принадлежащий жительнице Шымкента.

Сумма причиненного ей ущерба составила 14 тысяч долларов. С начала 2025 года за пределами Казахстана разыскано 11 преступников. На территории нашей страны для компетентных органов других стран разыскано 44 преступника.

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