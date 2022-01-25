В РК 52-летняя женщина родила первенца

В Атырау 52-летняя женщина родила первенца, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на ATPress.kz.
19 января женщина поступила в Атырауский областной перинатальный центр. Здесь ей в экстренном порядке провели операцию, и на свет появился мальчик. Вес новорожденного составил три килограмма 70 граммов, рост — 51 сантиметр.
В настоящее время мать и ребенок находятся дома, их состояние хорошее. В пресс-службе областного перинатального центра рассказали, что женщина долгое время не могла забеременеть естественным путем, много лет потратив на лечение. И вот благодаря искусственному оплодотворению ей удалось забеременеть и выносить долгожданного ребенка.
Напомним, в 2020 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил запустить в стране специальную программу «Аңсаған сәби». Была задача увеличить квоту по программе экстракорпорального оплодотворения до семи тысяч, то есть в семь раз.
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