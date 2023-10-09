В РК более 19 тысяч призывников отправятся на срочную службу

До конца года вооруженные силы Казахстана пополнятся более, чем 19 тысячами военнослужащих срочной службы. Об этом сообщил начальник департамента по делам обороны Астаны Айдын Сагынбеков, передает сообщает ИА «Международное информационное агентство «Казинформ».

Начальник департамента по делам обороны Астаны Айдын Сагынбеков отметил, что осенний призыв начался в сентябре.

Осенний призыв продолжится до 28 декабря.

— Необходимо отметить, что в текущем году увеличено количество призываемого молодого пополнения в Вооруженные Силы и Службы государственной охраны в сравнении с предыдущими призывами. Призыв и увольнение военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки организованы в соответствии с действующим законодательством, — сказал Айдын Сагынбеков на брифинге Службы коммуникаций Астаны.

Представитель департамента Гани Артыков, в свою очередь, сообщил, что оповещение призывников осуществляется путем направления персональных повесток, которые доставляются по домашним и служебным адресам. Артыков напомнил, что служба является законодательно установленной обязанностью каждого молодого человека. Уклонение от прохождения службы предусматривает уголовную и административную ответственность со всеми правовыми последствиями.

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