В РК дедушку обязали платить внукам алименты с пенсии.

В Петропавловске суд обязал дедушку с пенсии платить алименты внукам вместо сына-неплательщика, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал «Алтын Орда».

В прокуратуре рассказали, что судебным приказом от 1 июня 2021 года с К.Т.Е. в пользу К.А.Х. взысканы алименты на несовершеннолетних детей в размере 1/3 части заработка и (или) иного дохода ежемесячно. Однако должник свои обязательства не исполнял, в связи с чем образовалось задолженность в размере 3,7 миллиона тенге.

«В соответствии со статьей 152 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае невозможности получения содержания от своих трудоспособных родителей, родных совершеннолетних трудоспособных братьев и сестер имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами», — пояснили в прокуратуре.

Мать детей подала иск о взыскании с отца должника (дедушки) алиментных платежей на содержание внуков. Решением суда №2 города Петропавловска иск был удовлетворен, на его основании возбуждено исполнительное производство.

«Алименты взыскиваются с пенсии дедушки в размере 10 месячных расчетных показатель (30 630 тенге) ежемесячно», — подчеркнули в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным надзорного органа, в Северо-Казахстанской области насчитывается 101 злостный алиментщик. Общая задолженность по ним составляет 184,3 миллиона тенге.

Всего по области получателями алиментов являются 10 479 несовершеннолетних детей. Работа в данном направлении находится на постоянном контроле прокуратуры области.

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