В РК изменили правила постановки в очередь на жильё

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В правила постановки в очередь на получение жилья из госфонда внесены поправки.
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В частности, они касаются семей, имеющих или воспитывающих детей с инвалидностью I и II группы.
По новым правилам их не будут снимать с учёта по достижении ребёнком 18 лет, как это было раньше. Очерёдность сохраняется до получения жилья. Поправки утверждены 25 марта и вступают в законную силу с 9 апреля 2022 года, сообщает сайт krisha.kz
Также на получение жилья из государственного жилищного фонда или частного фонда, арендованного акиматами, могут претендовать:
- Ветераны ВОВ и приравненные к ним.
- Ветераны боевых действий на территории других государств.
- Инвалиды I и II группы.
- Семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов.
- Лица, страдающие тяжёлыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утверждённых уполномоченным органом в области здравоохранения.
- Пенсионеры по возрасту.
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия.
- Кандасы.
- Лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, ЧС природного и техногенного характера.
- Многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награждённые орденами «Материнская слава» I и II степени.
- Многодетные семьи.
- Семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, подготовке или осуществлении полёта в космическое пространство, спасении человеческой жизни, охране правопорядка.
- Неполные семьи.
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