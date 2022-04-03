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В РК изменили правила постановки в очередь на жильё

realestate.24tv.ua

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В правила постановки в очередь на получение жилья из госфонда внесены поправки.

В частности, они касаются семей, имеющих или воспитывающих детей с инвалидностью I и II группы.

По новым правилам их не будут снимать с учёта по достижении ребёнком 18 лет, как это было раньше. Очерёдность сохраняется до получения жилья. Поправки утверждены 25 марта и вступают в законную силу с 9 апреля 2022 года, сообщает сайт krisha.kz

Также на получение жилья из государственного жилищного фонда или частного фонда, арендованного акиматами, могут претендовать:

  • Ветераны ВОВ и приравненные к ним.
  • Ветераны боевых действий на территории других государств.
  • Инвалиды I и II группы.
  • Семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов.
  • Лица, страдающие тяжёлыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утверждённых уполномоченным органом в области здравоохранения.
  • Пенсионеры по возрасту.
  • Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия.
  • Кандасы.
  • Лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, ЧС природного и техногенного характера.
  • Многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награждённые орденами «Материнская слава» I и II степени.
  • Многодетные семьи.
  • Семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, подготовке или осуществлении полёта в космическое пространство, спасении человеческой жизни, охране правопорядка.
  • Неполные семьи.
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