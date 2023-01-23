В РК многодетной матери подарили двухэтажный дом за 22 млн тенге

В Шымкенте подарили двухэтажный дом матери-одиночке Назире Дуйсенбаевой, которая в разгар морозов оказалась на улице с шестью детьми. После того, как пожар уничтожил съёмное жилье, где проживала женщина, передает OTYRAR.
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За восемь дней неравнодушные казахстанцы собрали свыше 22 млн тенге.
«Я очень рада. Это счастье моих детей. Наконец-то дожили до своего жилья. Спасибо простому народу и всем людям, которые мне безвозмездно помогали. Я, когда проходила мимо этого дома, мечтала, чтобы этот дом был моим. Теперь моя мечта исполнилась. Дети обустроились и уже делят комнаты в доме. К слову, на счёт сгоревшего съёмного жилья, дом полностью восстановил фонд «Елге кызмет». Огромное спасибо им», – поделилась Назира Дуйсебаева.
Новое жильё в жилом массиве семье обошлось в 19,5 млн тенге. «На собранные средства была куплена бытовая техника, ковры, одежда. Хочу ещё раз напомнить, собранные средства – это помощь и деньги простого народа», – заявила предпринимательница.