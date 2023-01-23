В РК многодетной матери подарили двухэтажный дом за 22 млн тенге

В Шымкенте подарили двухэтажный дом матери-одиночке Назире Дуйсенбаевой, которая в разгар морозов оказалась на улице с шестью детьми. После того, как пожар уничтожил съёмное жилье, где проживала женщина, передает OTYRAR.

За восемь дней неравнодушные казахстанцы собрали свыше 22 млн тенге.

«Я очень рада. Это счастье моих детей. Наконец-то дожили до своего жилья. Спасибо простому народу и всем людям, которые мне безвозмездно помогали. Я, когда проходила мимо этого дома, мечтала, чтобы этот дом был моим. Теперь моя мечта исполнилась. Дети обустроились и уже делят комнаты в доме. К слову, на счёт сгоревшего съёмного жилья, дом полностью восстановил фонд «Елге кызмет». Огромное спасибо им», – поделилась Назира Дуйсебаева.

Новое жильё в жилом массиве семье обошлось в 19,5 млн тенге. «На собранные средства была куплена бытовая техника, ковры, одежда. Хочу ещё раз напомнить, собранные средства – это помощь и деньги простого народа», – заявила предпринимательница.

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