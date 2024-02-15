В РК могут ввести новый запрет для владельцев животных

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Мажилис принял в разработку законопроект, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сообщается, что законопроект «О внесении изменений и дополнений в закон «Об ответственном обращении с животными» разработан и инициирован депутатами Парламента в целях повышения ответственного обращения с животными и регулирования численности бродячих и безнадзорных животных.
Основные нормы законопроекта направлены на:
- централизацию единой электронной базы учета животных;
- установление запрета на отказ владельца от животного до определения данного животного в пункт временного содержания. Данная норма обяжет владельца животного пристраивать своего питомца в пункт временного содержания, а не выкидывать его на улицу;
- установление обязанности местных исполнительных органов по организации мер экстренного реагирования в случаях агрессии животных;
- применение эвтаназии для регулирования численности животных, которые больны, проявляют неоправданную агрессию, не обустроены и не востребованы зоозащитными организациями и иными лицами в течение 15 дней (если это бродячие животные) и в течение 60 дней (если это безнадзорные животные).