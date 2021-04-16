В РК подсчитали, сколько человек может остаться без работы при введении жестких карантинных мер

Вице-министр труда и социальной защиты населения, на прошедшем в столице брифинге, рассказал о мерах, предпринимаемых по занятости населения в 2021 году. Планируется оказать содействие в трудоустройстве более чем миллиону казахстанцев в рамках различных госпрограмм, сообщает alau.kz

Итоги прошлого года показали уровень безработицы в Казахстане — 4,9 процента. В планах на 2021 год показатель удержать. По данным Бюро статистики, число безработного населения, которое стоит на учете — это 449 тысяч человек. В разрезе возрастных категорий, наибольшая категория — это от 29 до 44 лет. Почти половина населения безработных находится в этом возрасте. Из них, если проанализировать, основная часть — это женщины. На встрече был сделан и прогноз — сколько человек может остаться без работы, при введении жестких ограничительных карантинных мер. Президент Центра развития трудовых ресурсов пояснил, что анализ на эту тему, они уже провели. По оценке Центра из почти девяти миллионов работающих людей — 4,1 миллиона останутся на рабочих местах. Это прежде всего работники сферы медицины, ЖКХ, сельскохозяйственной отрасли и производственных предприятий. Порядка двух с половиной миллионов людей — переведут на дистанционку.

«В зоне риска мы рассматриваем, что есть вероятность по 2 миллионам, но это опять-таки будет зависеть от конкретных случаев. Это в первую очередь работники сфер услуг, торговли, транспорта и так далее. И прям совсем уже ситуация связанная с высвобождением и потерей работы — это на уровне 165 тысяч, по нашим расчетам», — сообщил президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» Даулет Аргандыков.

Рассказали и о том, что безработица среди молодежи всегда в фокусе поддержки. На данный момент реализуются несколько проектов, призванных помочь молодым специалистам получить постоянное место работы. В их числе, к примеру, «Молодежная практика».

«Также для молодежи, у которой отсутствует образование, как мы знаем есть молодежь у которой нет образования, нет тренингов, нет работы — это реализуетcя проект «Первое рабочее место», когда со стороны государства определенный период времени будет субсидироваться оплата труда, чтоб молодой человек получил навыки. Также мы предусматриваем проект «Наставничество», здесь связь старшего поколения с теми, кто сегодня выходит на рынок труда», — отметил Аргандыков.

Планируется также запуск онлайн-платформы, по аналогии с проектом по онлайн-обучению от ведущих мировых университетов Coursera. Обучать на ней будут не просто нужным профессиям, а помогут получить необходимые навыки, востребованные на рынке труда. Платформу планируют запустить во втором полугодии.

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