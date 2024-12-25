При продаже жилья предлагают ввести обязательную проверку на наличие долгов за услуги КСК, ОСИ и других форм управления домами, об этом заявили эксперты ЖКХ на недавнем форуме в Астане, сообщает krisha.kz
Похожий принцип действует в России.
Например, квартиру с долгами нельзя купить в ипотеку — банк может запросить справку об отсутствии долгов по комуслугам, если её нет, то возможен отказ в кредитовании.
В чём суть проблемы у нас
В любом доме есть жильцы, которые не платят взносы в ОСИ, КСК. Копятся большие суммы, а это плохо сказывается на содержании дома.
По статистике АО «АЛСЕКО», например, в Алматы порядка 5 % жителей многоэтажек никогда не платят взносы.
Из-за действующего закона управляющие не могут предъявлять претензии к должникам раньше трёх месяцев. За это время квартиру могут продать, а у управляющих нет контактов прежних владельцев. В отличие от коммунальных услуг (свет, вода и т. д.) долги по взносам в КСК не переходят на нового хозяина квартиры.
Эксперты считают, что нужно внести изменения в законодательство и принять такие требования:
- при продаже квартир проверять долги, а при их наличии запрещать сделку до полного погашения;
- ввести обязанность для собственников сообщать управляющим о продаже жилья;
- сократить установленный в законе срок начала отсчёта долга с трёх месяцев до одного.
Сейчас, чтобы заставить должника платить, управляющие идут к нотариусам за исполнительной надписью. Это специальное распоряжение, которое имеет силу решения суда. Его управляющие передают судисполнителям для принудительного взыскания долга.
Но сначала управляющий должен доказать бесспорность задолженности и заплатить нотариусу. Но в итоге должник всё равно может не согласиться с требованием.
В ближайшее время эксперты создадут рабочую группу и подготовят расширенные предложения по проблемам ЖКХ в Министерство промышленности и строительства РК.