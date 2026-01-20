Директор Института экономической политики, член Национального курултая при президенте Республики Казахстан Кайырбек Арыстанбеков на пленарной сессии пятого заседания Нацкурултая высказал предложение о поэтапной девальвации тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, так называемая «ползучая» девальвация национальной валюты могла бы способствовать стимулированию экспорта. Он отметил, что по итогам 11 месяцев экспорт в стране сократился на 4,2 процента, тогда как импорт, напротив, вырос на 4,5 процента. Кроме того, по итогам девяти месяцев дефицит составил около 7 миллиардов долларов, а Казахстан занимает лидирующие позиции в Евразийском экономическом союзе по уровню инфляции.

На озвученное предложение ответил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин. Он подчеркнул, что вопрос девальвации в правительстве не рассматривается.

По словам Жумангарина, развитие экспорта зависит не только от курсовой разницы, но и от мер финансовой поддержки экспортёров, глубины переработки продукции и эффективного использования конкурентных преимуществ страны. Он также отметил, что ослабление курса могло бы быть выгодно экспортёрам, однако негативно отразилось бы на импортёрах и сфере товаров повседневного спроса, что в итоге ударило бы по доходам населения и усилило социальное неравенство. Министр назвал подобные предложения популистскими.

