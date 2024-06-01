В РК приемный отец бил и кормил детей мясом кошек

Житель Шымкента кормил мясом кошек и собак приемных детей, а также связывал их и заставлял работать, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местный телеканал Оtyrar со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в Шымкенте Жаннету Жазыкбаеву, мужчина усыновил в 2021 году шестерых приемных детей.

«Оказывается, он живет в маленькой времянке. Внутри темно и грязно. Сами дети очень худые. Выглядят, как дети в концлагере во время войны, на их телах синяки и покраснения. Пятеро из них не могут говорить. Оказалось, что перед сном им завязывали руки и ноги, чтобы не чесались. По словам детей, их кормили мясом кошек и собак. При обыске мы обнаружили привязанных кошек в сарае», –рассказала подробности Жаннетта Жазыкбаева.

По ее словам, за помощью обратился старший ребенок. Он и показал все фото и видео ужасающих условий, в которых они живут. Сейчас четверо детей переданы в дом малютки, двое – в детский дом.

«Он сказал заведующему детского дома: «помогите, нас бьют». Затем показал фотографии других 5 детей. Мы пошли с проверкой. Выяснилось, что детей привлекали к работе, они не ели, их одежда была рваной, грязной. По данному факту возбуждено уголовное дело», – добавила уполномоченная по правам ребенка в Шымкенте.

По данным городского департамента полиции, сейчас завершены все следственные мероприятия по статье 110 УК РК. Дело направлено в суд.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.