В РК приняли стандарты, по которым будут оказывать помощь жертвам бытового насилия

Стандарт устанавливает требования к качеству, объему и условиям предоставления специальных социальных услуг в организациях временного пребывания и проживания как государственной и так и частной формы собственности, предназначенных для временного круглосуточного (сроком до 6 месяцев) или дневного пребывания (от двух до шести часов в день) жертвам бытового насилия.

Предусматривается несколько видов предоставления специальных социальных услуг.

Социально-бытовые услуги:

прием и размещение жертв бытового насилия;

предоставление койко-места с обеспечением постельного белья, одежды и предметами первой необходимости;

предоставление помещений, оснащенных мебелью или) специализированным оборудованием, для реабилитационных, лечебных, образовательных, культурных мероприятий, организации лечебно-трудовой деятельности, самообслуживания и бытовой ориентации;

создание условий для самообслуживания (стирка, сушка, глаженье белья, мытье посуды, уборка помещения) и осуществления санитарно-гигиенических процедур (душевые или ванные комнаты, санузлы);

предоставление продуктов питания в соответствии с натуральными нормами питания лиц, обслуживающихся в центре оказания специальных социальных услуг, реабилитационных центрах, учебных заведениях для детей с инвалидностью, территориальных центрах социального обслуживания, отделениях дневного пребывания, центрах социальной адаптации;

предоставление транспортных услуг перевоза получателей услуг для лечения, реабилитации, обучения, участия получателей услуг в культурных и досуговых мероприятиях;

оказание помощи в написании и прочтении писем (по необходимости);

лицам, имеющим затруднения в передвижении, организацией временного пребывания и проживания обеспечивается сопровождение до пункта назначения;

Социально-медицинские услуги:

проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки;

оказание доврачебной медицинской помощи, содействие в госпитализации и сопровождении получателей услуг, нуждающихся в лечении, в организации здравоохранения;

содействие в подготовке документов для направления на судебно-медицинскую, медико-социальную, наркологическую и психиатрическую экспертизу;

содействие в получении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения;

содействие в медицинском консультировании профильными специалистами, в том числе из организаций здравоохранения;

проведение лечебных манипуляций в соответствии со стандартами в области здравоохранения по назначению лечащего врача;

Социально-психологические услуги:

психологическая диагностика и обследование личности;

социально-психологический патронаж (систематическое наблюдение);

психопрофилактическая работа с получателями услуг;

психологическое консультирование;

экстренная психологическая помощь;

оказание психологической помощи получателям услуг, в том числе, беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности;

психологические тренинги;

психологическая коррекция получателей услуг;

проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения;

Социально-педагогические услуги:

организация и проведение занятий по трансформации ценностных ориентиров, установок и поведенческих навыков;

содействие в получении образования получателей услуг с учетом их физических возможностей и умственных способностей;

Социально-трудовые услуги:

проведение мероприятий по обследованию имеющихся трудовых навыков у получателей услуг;

содействие в профессиональной ориентации и консультировании;

содействие в проведении мероприятий по обучению получателей услуг доступным профессиям и практическим навыкам, в том числе и через лечебно-трудовую деятельность, общественно полезные работы с обеспечением мер безопасности;

Социально-культурные услуги:

организация праздников и досуговых мероприятий;

организация кружковой работы;

вовлечение получателей услуг в культурные и досуговые мероприятия с обеспечением мер безопасности;

предоставление возможности коммуникации с родственниками, друзьями, специалистами по телефону;

Социально-экономические услуги:

содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и соответствующих выплат, улучшении жилищных условий;

Социально-правовые услуги:

юридическое консультирование в области предоставления специальных социальных услуг и по вопросам, связанным с гражданскими, семейными, имущественными и вещными правами, восстановлением документов, взысканием алиментов, компенсации за нанесенный ущерб, социальным обеспечением;

содействие в сотрудничестве с правоохранительными, судебными органами в рамках расследования фактов бытового насилия, судебного производства и исполнения;

помощь в оформлении документов, имеющих юридическое значение;

регистрация по месту пребывания и восстановление жилищных прав;

оказание помощи в подготовке и подаче заявлений (обращений, апелляций) в органы и учреждения внутренних дел, юстиции, здравоохранения, социальной защиты, образования;

оказание помощи в подготовке и подаче обращений на действие или бездействие организаций, предоставляющих специальные социальные услуги и нарушающих или ущемляющих законные права получателей услуг;

содействие в получении установленных законодательством льгот и преимуществ, социальных выплат;

оформление доверенностей на представительство интересов получателей услуг;

представительство интересов получателей услуг в судебно-следственных органах и учреждениях.

Прием жертв бытового насилия в организации временного пребывания и проживания за счет бюджетных средств осуществляются:

на основании направления районных (городских) уполномоченных органов занятости и социальных программ, уполномоченных органов в области здравоохранения, внутренних дел по месту фактического нахождения получателя услуг;

по личному заявлению непосредственно обратившегося в организацию временного пребывания.

Предусматривается, что если в момент обращения с женщиной находились несовершеннолетние дети, то прием в организацию временного пребывания и проживания осуществляется вместе с детьми.

При этом дети, поступающие с родителями или законными представителями, учитываются как отдельные получатели услуг.

В стандарте говорится, что если обратившееся лицо идентифицируется как жертва бытового насилия, организация временного пребывания и проживания в течение одного рабочего дня направляет лист оценки вместе с ее заявлением в уполномоченный орган для вынесения решения о предоставлении специальных социальных услуг.

Если обратившееся лицо не идентифицировано как жертва бытового насилия, то ему отказывается в предоставлении специальных социальных услуг.

Стоит отметить, что организации временного пребывания и проживания осуществляют прием получателей услуг на договорной основе, который заключается в течение одного рабочего дня со дня получения решения.

Срок действия договора составляет шесть месяцев. Продление договора осуществляется в случае, если получатель услуг находится на стационарном лечении в медицинской организации, но не более чем на три месяца.

Договор расторгается и обратившиеся подлежат отчислению в следующих случаях:

при систематическом (более трех раз) нарушении правил внутреннего распорядка, в том числе проноса и употреблении наркотических веществ, спиртных напитков, порчу товарно-материальных ценностей и иного имущества, совершения противоправных действий;

при самовольном уходе с территории организации временного пребывания и проживания и отсутствии более трех суток, не поставив при этом в известность администрацию организации временного пребывания и проживания.

в случаях необоснованных оскорблений и обвинений, невыполнения условий договора со стороны получателей услуг.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2023 года.

20 апреля 2023 года в Казахстане приняты поправки в КОАП и Уголовный кодекс, усиливающие ответственность за бытовое насилие.