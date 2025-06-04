3 июня 2025 года в Казахстан прибыла новая группа лошадей Пржевальского. Это вторая международная транспортировка в рамках проекта «Возвращение диких лошадей».

Новая группа лошадей прибыла из Пражского зоопарка и венгерского национального парка «Хортобадь». Два военных самолета из Чехии и Венгрии, с четырьмя лошадьми на каждом борту, вылетели 2 июня. Животные преодолели долгий путь, занявший почти сутки. Самолеты приземлились в аэропорту города Аркалык рано утром 3 июня и еще 5 часов лошади пробыли в пути до центра реинтродукции копытных в государственном природном резервате «Алтын Дала». Здесь они проведут год в просторных загонах, прежде чем будут выпущены в дикую природу. В центре имеется вся необходимая инфраструктура и персонал, чтобы обеспечить их благополучное пребывание.

«Для нас, как для ведущего органа по сохранению биоразнообразия в Казахстане, большая честь возглавить столь важный этап в восстановлении нашей природы. Отрадно подвести итоги первого года — вторая группа лошадей успешно перевезена, а первая благополучно прошла период адаптации и готова к жизни в дикой природе под охраной государственных инспекторов резервата „Алтын Дала“»,- заявил Данияр Тургамбаев, председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

«В сотрудничестве с Чешской армией Пражский зоопарк уже во второй раз организовал транспортировку лошадей Пржевальского из Центральной Европы в Казахстан. Животные из европейских зоопарков станут основой для формирования местной популяции в дикой природе. Мы постараемся продолжать этот сложный проект до тех пор, пока на месте не сформируется жизнеспособная и генетически разнообразная популяция», — говорит директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек.

Лошадь Пржевальского (Керкулан/Кертагы) — последний в мире вид дикой лошади. К середине XX века он исчез в дикой природе. С тех пор все сохранившиеся в зоопарках особи были задействованы в программах по восстановлению вида. Проект по восстановлению диких лошадей в Казахстане начался в 2024 г. в партнерстве между Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК, Пражским зоопарком, АСБК, Франкфуртским зоологическим обществом, Нюрнбергским зоопарком, Берлинским зоопарком и Парком животных Берлина (совместно именуемые «Тиерпарк Берлин»), национальным парком «Хортобадь». Дикие лошади будут реинтродуцированы в Казахстан с использованием успешного опыта предыдущих реинтродукций Пражского зоопарка в Монголию.

Первые 7 лошадей прибыли в июне 2024 года. На протяжении года за лошадьми наблюдали специалисты центра и ветеринары. Животные благополучно пережили свою первую зиму в Тургайской степи с морозами до -30 °C, адаптировались и прошли необходимые ветеринарные процедуры. Двум кобылам — Умбре и Веспе — были установлены GPS-ошейники для отслеживания перемещений группы после выпуска.

Охрана и мониторинг выпущенных животных будет осуществляться государственными инспекторами и специалистами АСБК.

«Выпуск первых лошадей Пржевальского в дикую природу Центрального Казахстана стал — значимый шаг в реализации проекта по восстановлению вида в его исторических местах обитания. Успешный год их пребывания в центре реинтродукции подтверждает эффективность работы команды специалистов и ветеринаров», — сказала Вера Воронова, исполнительный директор АСБК.

До 2029 года планируется привоз около 40–45 лошадей — этого достаточно для их последующего размножения и формирования устойчивой популяции. Государственный природный резерват «Алтын Дала» на юге Костанайской области выбран для реинтродукции благодаря подходящим природным условиям: хорошие пастбища и наличие воды. Государственные инспекторы будут обеспечивать охрану лошадей после выпуска.

Крупные копытные, такие как лошади и куланы, играют ключевую роль в функционировании степных экосистем. Регулируя растительный покров, они способствуют круговороту веществ на больших расстояниях и формированию плодородных почв. Снижая биомассу растительности, они способствуют уменьшению риска степных пожаров, их навоз и останки служат ресурсом для множества видов беспозвоночных. Сезонные миграции этих животных связывают между собой удаленные участки экосистем. Зимой они прокладывают тропы и расчищают снег, облегчая доступ к корму и воде для других видов. Будучи звеном трофических цепей, копытные обеспечивают питание хищникам и падальщикам.