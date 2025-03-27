Прокуратурой Туркестанской области в ходе проведения анализа социальной сети «Telegram» обнаружен платный канал для просмотра фото/видео материалов порнографического характера, в том числе с участием несовершеннолетних.

По данному факту путем вынесения постановления инициировано проведение оперативно-розыскных мероприятий. В ходе проверки установлено, что в сети «Telegram» за 2 500 тенге предлагались порнографические ролики, в числе которых присутствовали материалы в отношении несовершеннолетних и школьников.

Всего на сайте зарегистрированы 8 012 подписчиков. Аудитория сети-подписчики из Казахстана и стран СНГ.

По результатам специальных мероприятий были определены организаторы сайта и дроперы, которым платили деньги за просмотр, вход и подписку.

14 марта при координаций прокуратуры области Управлением по борьбе с организованной преступностью в Туркестанской и Кызылординской областях задержаны члены данной группы. Организатор ранее привлекался за тяжкое преступление, в настоящее время он находится под арестом.

По данным фактам начато досудебное расследование по ст. 311 и ч. 1 ст. 312 УК РК.

Кроме того, по указанию прокуратуры начата проверка в отношении 8 тысяч подписчиков в сети «Telegram» на предмет наличия в их действиях признаков педофилии и выявления ранее осужденных за аналогичные преступления.

В случае подтверждения противоправного умысла, то такие лица будут взяты на учет уполномоченными и правоохранительными органами.

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