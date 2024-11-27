Пора взглянуть, как прошел октябрь на рынке кредитования. Об этом сообщает Первое кредитное бюро DATA HUB. Общие объемы выдач физлицам упали по сравнению с сентябрем на 6%, до 1,3 трлн тенге.

Динамику главным образом задали потребкредиты без залога, где показатель упал м/м почти на 17%, до 783 млрд тенге.

Зато автокредитование шло бодро. Объемы выдач растут на 32% к сентябрю, до 184 млрд тенге. Число контрактов, опять же, показывает похожую динамику.

«Выдачи ипотеки четвертый месяц держатся выше отметки в 200 млрд тенге. На этот раз получилось 220,1 млрд., +9% к сентябрю. Число контрактов подросло на 11%, до почти 12,9 тысяч их оформило более 12,8 тысяч заемщиков. Общий портфель ипотеки, к слову, добрался к 1 ноября до 6,4 трлн тенге, эта сумма приходится на 612 тысяч контрактов и 585 тысяч человек», — сообщает бюро.

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