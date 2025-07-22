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В РК утвержден минимальный возраст для занятий спортом

— Сегодня, 10:42
Изображение для новости: В РК утвержден минимальный возраст для занятий спортом

pixabay.com

Приказом министра туризма и спорта от 16 июля 2025 года внесены изменения и дополнения в возраст спортсменов по видам спорта в физкультурно-спортивных организациях, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса, сообщает zakon.kz

Минимальный возраст для участия в спортивных соревнованиях установлен по 146 видам спорта.

Олимпийские виды спорта

В частности:

Академическая гребля

мужчины – 10 лет, женщины – 10 лет;

Баскетбол

мужчины – 8 лет, женщины – 8 лет;

Бокс

мужчины – 13 лет, женщины – 13 лет;

Велосипедный спорт

мужчины – 13 лет, женщины – 13 лет;

Легкая атлетика

9 лет;

Плавание

7 лет;

Пулевая стрельба

12 лет;

Скейтбординг

9 лет;

Спортивная гимнастика

5 лет;

Сноуборд

7 лет;

Горнолыжный спорт

7 лет;

Хоккей с шайбой

8 лет;

Неолимпийские виды спорта

Альпинизм
14 лет;

Армреслинг

10 лет;

Аэробная гимнастика

5 лет;

Бодибилдинг

12 лет;

Кикбоксинг

10 лет;

Рукопашный бой

12 лет;

Танцевальный спорт

7 лет;

Шахматы

5 лет;

Картинг

6 лет;

Кокпар

мужчины – 15 лет;

Казахша турес

10 лет;

Охота с ловчими птицами

11 лет;

Единоборство

19 лет.

Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.



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