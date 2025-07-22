Приказом министра туризма и спорта от 16 июля 2025 года внесены изменения и дополнения в возраст спортсменов по видам спорта в физкультурно-спортивных организациях, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса, сообщает zakon.kz
Минимальный возраст для участия в спортивных соревнованиях установлен по 146 видам спорта.
Олимпийские виды спорта
В частности:
Академическая гребля
мужчины – 10 лет, женщины – 10 лет;
Баскетбол
мужчины – 8 лет, женщины – 8 лет;
Бокс
мужчины – 13 лет, женщины – 13 лет;
Велосипедный спорт
мужчины – 13 лет, женщины – 13 лет;
Легкая атлетика
9 лет;
Плавание
7 лет;
Пулевая стрельба
12 лет;
Скейтбординг
9 лет;
Спортивная гимнастика
5 лет;
Сноуборд
7 лет;
Горнолыжный спорт
7 лет;
Хоккей с шайбой
8 лет;
Неолимпийские виды спорта
Альпинизм
14 лет;
Армреслинг
10 лет;
Аэробная гимнастика
5 лет;
Бодибилдинг
12 лет;
Кикбоксинг
10 лет;
Рукопашный бой
12 лет;
Танцевальный спорт
7 лет;
Шахматы
5 лет;
Картинг
6 лет;
Кокпар
мужчины – 15 лет;
Казахша турес
10 лет;
Охота с ловчими птицами
11 лет;
Единоборство
19 лет.
Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.
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