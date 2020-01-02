В РК внедрят новый электронный портал

На портале будут доступны специальные социальные услуги, выбор индивидуального помощника и специалиста жестового языка, направление на санаторно-курортное лечение.
В регионе проживают свыше 24 тыс людей с особыми потребностями, 2 тыс из них — дети. Создание электронной площадки соцуслуг — шаг к обеспечению их доступности и прозрачности, отмечают специалисты.
Руководитель управления координации занятости и соц программ Алтай Кулкаев отметил, что после запуска портала сроки бизнес-процессов предоставления технических средств реабилитации и оказания специальных социальных услуг сократятся с 8 месяцев до 1−2 недели, посредством проактивного формата их назначения.
«Кроме того, повысится добросовестная конкуренция среди поставщиков, прозрачность поставки средств услуг реабилитации, мы сможем конкретно определить реальную потребность в товарах и услугах», — подчеркнул Алтай Кулкаев.
К слову, в Западно-Казахстанской области для выплат пособий людям с ограниченными возможностями в прошедшем году из республиканского бюджета было направлено 314 млрд тенге.