В РК заработала налоговая мера по денежным переводам

Касательно разработки критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности

Министерством финансов Республики Казахстан утвержден Приказ Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, Правил, формы и срока представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по операциям, проводимым на банковских счетах физических лиц, отнесенным к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности» (далее – Приказ).

К критериям отнесения операций имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности отнесены следующие критерии:

— Получение 1 (одним) физическим лицом в течении каждого из 3 последовательных календарных месяцев от 100 (ста) и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.

В рамках Налогового кодекса предусматривается, что до 2025 года банки второго уровня будут передавать в органы государственных доходов сведения поэтапно по следующим категориям физических лиц, дополняя уже имеющиеся категории:

1 этап (с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года):

— по государственным служащим и их супругам, а также лицам, приравнённых к ним и их супругам.

2-й этап (с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года):

— по работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам.

3-й этап (с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года):

— по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам.

4-й этап (с 01.01.2025 г.) – по всем оставшимся категориям населения.

В 2023 году банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, планируется предоставление сведений по лицам 1 этапа.

Отмечаем, что Приказ не затрагивают личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков и нацелены на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства Республики Казахстан, и предотвращение ущерба от уклонения от уплаты налогов.

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