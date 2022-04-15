В РК заработала налоговая мера по денежным переводам

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Касательно разработки критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности
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Министерством финансов Республики Казахстан утвержден Приказ Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, Правил, формы и срока представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по операциям, проводимым на банковских счетах физических лиц, отнесенным к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности» (далее – Приказ).
К критериям отнесения операций имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности отнесены следующие критерии:
— Получение 1 (одним) физическим лицом в течении каждого из 3 последовательных календарных месяцев от 100 (ста) и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.
В рамках Налогового кодекса предусматривается, что до 2025 года банки второго уровня будут передавать в органы государственных доходов сведения поэтапно по следующим категориям физических лиц, дополняя уже имеющиеся категории:
1 этап (с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года):
— по государственным служащим и их супругам, а также лицам, приравнённых к ним и их супругам.
2-й этап (с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года):
— по работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам.
3-й этап (с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года):
— по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам.
4-й этап (с 01.01.2025 г.) – по всем оставшимся категориям населения.
В 2023 году банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, планируется предоставление сведений по лицам 1 этапа.
Отмечаем, что Приказ не затрагивают личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков и нацелены на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства Республики Казахстан, и предотвращение ущерба от уклонения от уплаты налогов.
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