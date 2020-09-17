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В России изменили правила въезда

5986768 27.08.2019 Российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт МС-21-300 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Кирилл Каллиников / РИА Новости

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Правительство упростило порядок въезда в Россию для иностранных граждан, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и порядок пребывания на территории России близких родственников наших граждан — супругов, родителей, детей, братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков, которые имеют другое гражданство, — сказал глава кабмина, пояснив, что речь идет о проекте поправок в соответствующий закон.

По словам Мишустина, родственники-иностранцы «смогут оформить долгосрочные частные визы со сроком действия до одного года», и сделать это можно будет на основании простого письменного заявления гражданина РФ.

Кроме того, будет исключена норма закона, из-за которой каждые три месяца гостям приходилось выезжать за пределы нашей страны, чтобы сохранить право на получение визы, — добавил премьер.

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