В России началась дефляция: как это отразится на ценах в Казахстане

Впервые за 15 месяцев в России наблюдается недельное снижение цен на основные потребительские товары и услуги. С 27 августа по 2 сентября дефляция составила 0,02%, сообщает Zakon.kz.

Недельная дефляция, конечно, не означает, что цены на основные товары в России остановились и пошли вспять. Инфляция в соседней стране по-прежнему высока, и годовой рост потребительских цен составил 8,87%. А с начала 2024 года, то есть за 8 месяцев, инфляция там составила 5,17%. Дефляция в данном случае выражается только в том, что неделей назад годовой рост цен был 9,01%, на 0,14 п.п. меньше.

Тем не менее Росстат и Министерство экономики России отмечают снижение цен на продукты на 0,01%. Это по большей части сезонное удешевление овощей, фруктов и зелени. Ускорилась дефляция на плодоовощную продукцию (в целом – 1,66%), в частности, на:

морковь (-4,6%);

белокочанную капусту (-4,3%);

картофель (-3,5%).

При этом подорожали:

сливочное масло (+0,8%);

молоко (+0,6%);

сметана (+0,5%).

А вот показатели, которых пока нет в Казахстане. Снижение цен в РФ отмечено на туристические и бытовые услуги (в целом -0,69%). Сезон отпусков закончился, и стоимость авиабилетов на внутренние рейсы сразу опустилась на 8,85%.

Дешевле стали услуги санаториев (-2,96%), остановился рост цен на номера в гостиницах. Среди непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,08%. Снизилась стоимость электро- и бытовых приборов (-0,94%).

Но при этом подорожали некоторые виды медикаментов, сухие корма для животных, подгузники, стиральные порошки. Увеличилась на 0,2% стоимость бензина.

Как снижение (или, как минимум, замедление роста) цен может повлиять на инфляцию в Казахстане? Очень просто. Сегодня доля РФ в структуре совокупного товарооборота РК составляет 17,9%, в структуре импорта – 29,5%, в структуре экспорта – 9,9% (данные за июнь 2024 года).

Такое положение дел играет первостепенную роль в общем ценообразовании в Казахстане. Ведь из-за большой доли импорта товаров из России в нашу страну импортируется и инфляция. Вместе с любой бутылкой молока или палкой колбасы из России мы покупаем и российский рост цен.

Конечно, глупо говорить, что на инфляционные процессы в Казахстане влияют только лишь внешние факторы. Очень большой «вклад» в нашу инфляцию вносят платные услуги. Так, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за год выросли цены на:

центральное отопление (+33%);

вывоз мусора (+23,5%);

услуги здравоохранения (+12%).

Только за август поднялись цены на:

водоотведение (+1,6%);

проезд автобусом (+9,3%);

детскую одежду (+1,8%);

подсолнечное масло (+2,2%).

Снизились цены в августе на:

виноград (-10%);

перец сладкий (-8,6%);

помидоры (-7,8%);

крупа гречневая (-3,6%).

В годовом выражении снизились цены на:

капусту (-27,6%);

крупу гречневую (-23,4%);

лук репчатый (-14,2%).

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