В России отменили карантин для контактных с больными Covid-19

В России отменяют карантин для контактировавших с заражёнными коронавирусом.

Постановление об отмене карантина для контактных подписала главный санврач страны. Новое правило вступает в силу с 6 февраля.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что карантин для контактных лиц с больными коронавирусом при «Омикроне» теряет смысл, так как новый штамм очень быстро передаётся, при этом часто вызывает бессимптомное течение болезни.

«Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которую вызывает другой эпидпроцесс при кори, при паротите», – сказала Анна Попова в интервью на канале «Россия 1».

На прошлой неделе Роспотребнадзор сократил срок изоляции для контактных лиц с 14 до семи дней.

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