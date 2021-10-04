В России отменили массовые мероприятия из-за ухудшения эпидситуации

В России отменили массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией, сообщает РИА «Новости».

«По массовым мероприятиям – они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», – сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Она отметила, что сегодня нет ни одного субъекта федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трёх тысяч человек.

«И от тысячи до трёх тысяч – всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса», – сказала Попова.

Она добавила, что выбор ограничительных мер в регионах России адекватен складывающейся эпидситуации с коронавирусной инфекцией.

«Я бы хотела отметить, что набор инструментов для органов власти отработан, выбор тех или иных инструментов определяется эпидобстановкой», – отметила глава Роспотребнадзора.

В Российской Федерации резко возросло число заболевших коронавирусом и количество летальных исходов. По официальным данным, за минувшие сутки Covid-19 диагностировали у 25 781 тысячи человек, 883 пациента умерли.

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