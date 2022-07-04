В России отменяют ковидные ограничения на пересечение границы

Россия снимает ковидные ограничения на пересечение границы, сообщается на сайте правительства РФ.

Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова провела очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения Covid-19 на территории России, передает informburo.kz

Штаб принял решение отменить ограничения на пересечение госграницы РФ с 15 июля. Речь идёт о пересечении границы на наземных видах транспорта.

Кроме того, участники заседания отменили обязательное предоставление результатов ПЦР-теста на Covid-19 для граждан Республики Беларусь, прибывающих авиатранспортом. Для жителей других стран требование сохраняется.

14 июня В РФ отменили ограничения на въезд иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска.

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