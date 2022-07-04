В России отменяют ковидные ограничения на пересечение границы

Россия снимает ковидные ограничения на пересечение границы, сообщается на сайте правительства РФ.
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Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова провела очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения Covid-19 на территории России, передает informburo.kz
Штаб принял решение отменить ограничения на пересечение госграницы РФ с 15 июля. Речь идёт о пересечении границы на наземных видах транспорта.
Кроме того, участники заседания отменили обязательное предоставление результатов ПЦР-теста на Covid-19 для граждан Республики Беларусь, прибывающих авиатранспортом. Для жителей других стран требование сохраняется.
14 июня В РФ отменили ограничения на въезд иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска.
COVID-2019 в Казахстане
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