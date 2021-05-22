В России проверят влияние на детей популярных антистресс-игрушек – поп-ит и сквиш

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Роспотребнадзор поручил научно-исследовательским институтам оценить влияние популярных сегодня антистресс-игрушек на детей, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что исследование решили провести из-за участившихся обращений родителей.
«В последнее время среди детской аудитории пользуются популярностью так называемые антистресс-игрушки – поп-ит, симпл-димпл, сквиш и так далее. Роспотребнадзор обращает внимание, что данные игрушки имели узконаправленную область применения, использовались для нейтроотличных людей с неврологическими расстройствами. Стереотипное поведение (потребность издавать щелкающие звуки, повторяющиеся движения, сжимания-разжимания) часто возникает в состоянии стресса как неосознанная реакция в ответ на неблагоприятный неконтролируемый раздражитель. Указанные игрушки позволяют снизить напряжение», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Поп-ит и симп-димпл – пластиковые или резиновые игрушки с полусферами для нажатия пальцем. При нажатии игрушки издают щелкающий звук.
Сквиш – это игрушка-антистресс, выполненная из синтетических материалов. После сжатия она принимает прежнюю форму.
Пока исследования не проведены, в ведомстве напомнили, что при выборе игрушки необходимо обращать внимание на маркировку. Игрушка не должна иметь резкого запаха.
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