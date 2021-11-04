В России с помощью специального теста проверяют, действительно ли человек вакцинировался

В России разработали тест, позволяющий определить, действительно ли человек вакцинировался от Covid-19 или купил поддельный сертификат, рассказал «Известиям» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, маркером успешно проведенной прививки «Спутником V» или «Спутником Лайт» выступает наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который крайне редко встречается у человека.

«Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что вакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то скорее всего, у него поддельный сертификат», – сказал Александр Гинцбург.

За месяц, в течение которого в эпидемцентре проводится этот анализ, протестировано 50-60 человек. Антитела к Ad26 не были найдены в анализах 80% пациентов в реанимациях, которые предоставляли данные о якобы пройденной вакцинации.

Тем временем в интернете растёт количество объявлений о продаже поддельных сертификатов. Откликаясь на такие предложения, пользователи не только рискуют получить штраф, но и передают злоумышленникам персональные сведения, позволяющие мошенникам снять деньги с банковской карты, пишет газета.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.