В России сделали новое заявление о заразности коронавируса

Роспотребнадзор считает, что люди, перенесшие коронавирус, могут выделять его и после выздоровления, передает zakon.kz.

По информации ТАСС, выделение коронавируса может продолжаться до 90 дней.

У нас есть наблюдения, такие же наблюдения есть за рубежом, о том, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения в Российской Федерации — вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения — до 90 дней. Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет, — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом она не уточнила, означает ли это, что переболевший может заразить других людей.

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