В России сделали новое заявление о заразности коронавируса

Роспотребнадзор считает, что люди, перенесшие коронавирус, могут выделять его и после выздоровления, передает zakon.kz.
По информации ТАСС, выделение коронавируса может продолжаться до 90 дней.
У нас есть наблюдения, такие же наблюдения есть за рубежом, о том, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения в Российской Федерации — вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения — до 90 дней. Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет, — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
При этом она не уточнила, означает ли это, что переболевший может заразить других людей.
COVID-2019 в Казахстане
106920 - зарегистрированно
100836 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3451 - в Костанайской области