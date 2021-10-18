В России смягчили ограничения на въезд

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«Антиковидный» запрет на въезд на территорию России более не распространяется на членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в РФ, сообщает консульский департамент МИД РФ.
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К членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновлённые, опекуны и попечители, передает informburo.kz
Их въезд возможен при предъявлении копии документа, подтверждающего степень родства (свидетельство о браке, рождении и так далее) или установление опеки (попечительства).
«В случае отсутствия соглашения о безвизовых поездках приглашающий должен обратиться в МВД России для оформления приглашения, которое будет являться основанием для выдачи российским консульским учреждением обыкновенной частной визы его родственнику», – говорится в сообщении департамента.
Изменения в правила въезда были инициированы после многочисленных обращений, в том числе постоянно проживающих в России иностранцев, а также их близких родственников.
До внесения изменений возможность въехать в Россию имели только члены семей российских граждан.
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