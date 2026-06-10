В России вступили в силу новые правила для иностранных граждан: что изменилось





В России вступили в силу новые законодательные изменения в сфере миграции, касающиеся въезда, пребывания и оформления документов для иностранных граждан, сообщает Евразийская экономическая комиссия.

До 31 декабря 2027 года продлен эксперимент по въезду граждан безвизовых стран с использованием мобильного приложения ruID. В рамках эксперимента при получении государственных услуг цель въезда будет подтверждаться сведениями, которые иностранный гражданин указал заранее при въезде в страну.

Также изменились правила для водителей, осуществляющих международные перевозки. Теперь они смогут через приложение ruID подавать заявления на увеличение срока временного пребывания в России до 180 дней в течение календарного года.

Кроме того, увеличены размеры государственных пошлин в сфере миграции. Так, за прием в гражданство Российской Федерации теперь необходимо заплатить 50 тысяч рублей, за выдачу вида на жительство — 30 тысяч рублей, а за разрешение на временное проживание — 15 тысяч рублей.

С 1 сентября 2026 года также вступят в силу новые правила прохождения медицинского освидетельствования для отдельных категорий иностранных граждан. Максимальный срок прохождения процедуры сократится до 30 дней.

В Евразийской экономической комиссии сообщили, что продолжают отслеживать влияние изменений на единый рынок труда стран Евразийского экономического союза и их соответствие положениям Договора о ЕАЭС.

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