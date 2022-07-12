В России выявили первый случай оспы обезьян

sport-express.ru
В России подтвержден первый случай оспы обезьян, заявили в Роспотребнадзоре.
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Первый случай оспы обезьян в РФ подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ria.ru«В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью», — говорится в сообщении.В Роспотребнадзоре уточили, что болезнь протекает в легкой форме и угрозы жизни заболевшего нет. Он изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля.
Оспа обезьян — вирусное заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.
По состоянию на 11 июля в 59 неэндемичных странах и территориях выявлено более 9 тысяч случаев инфицирования.
Ранее в ВОЗ заявили, что беременные женщины и дети уязвимы перед обезьяньей оспой.
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