В России выявили первый случай оспы обезьян

В России подтвержден первый случай оспы обезьян, заявили в Роспотребнадзоре.

Первый случай оспы обезьян в РФ подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ria.ru

«В России подтвержден первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточили, что болезнь протекает в легкой форме и угрозы жизни заболевшего нет. Он изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезны.

По состоянию на 11 июля в 59 неэндемичных странах и территориях выявлено более 9 тысяч случаев инфицирования.

Ранее в ВОЗ заявили, что беременные женщины и дети уязвимы перед обезьяньей оспой.