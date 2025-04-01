С 1 апреля казахстанские водительские удостоверения стали недействительными для некоторых автомобилистов в России. Теперь иностранцы с ВНЖ или гражданством РФ обязаны получать российские права, передает ArbatMedia
В России с 1 апреля вступили в силу новые правила, касающиеся иностранных водительских удостоверений. Казахстанцы, имеющие вид на жительство или российское гражданство, больше не смогут использовать казахстанские права для управления автомобилем.
Согласно закону «О безопасности дорожного движения», требование распространяется на тех, кто получил ВНЖ или гражданство РФ до 1 апреля 2024 года. Если после этой даты водители с казахстанскими или другими иностранными правами окажутся за рулем, это будет расценено как управление без удостоверения. Нарушителям грозит штраф до 15 тысяч рублей (свыше 90 тысяч тенге).
Исключение сделали только для граждан Беларуси и россиян с белорусскими водительскими удостоверениями.
Ранее казахстанцы могли обменять свои права на российские без экзаменов, но этот льготный период завершился 1 апреля. По данным МВД, воспользоваться упрощенной процедурой успели около 500 тысяч водителей.
Теперь для получения российских водительских удостоверений с категориями М, А и B потребуется сдать теоретический экзамен, а для категорий C и D — пройти обучение в автошколе, после чего сдать теорию и практику.
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