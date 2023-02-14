В российских аптеках начали пропадать дешевые лекарства

По данным DSM Group, в 2022 г. в российских аптеках уменьшилось количество самых дешевых лекарств. В фармрознице были представлены 2402 наименования препаратов стоимостью до 50 руб. Это на 41% меньше, чем годом ранее, и вдвое меньше, чем в 2020 г., передает inbusiness.kz со ссылкой на Ведомости.

Из фармрозницы исчезли такие лекарства, как амлокардин (использовался при артериальной гипертензии, стоимость – 45,3 руб.), глицерин + борная кислота (антисептическое средство, 24,8 руб.), веронакрап (применяемый при кровотечениях и кровоизлияниях, 42 руб.). У последнего, по данным Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), есть аналоги.

Лекарств в ценовом диапазоне от 50 до 100 руб. в прошлом году стало 3 334 наименования, это на 7% меньше, чем было в позапрошлому году, снижение к 2020 г. составило 15%. А вот число препаратов стоимостью выше 100 руб. за год увеличилось на 3% по сравнению с 2021 г. и на 10,4% по сравнению с 2020 г. – до 15 943 позиций.

Сокращение продаж дешевых препаратов может быть связано с их переходом в более высокую ценовую категорию на фоне инфляции, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Инфляция на лекарства, входящие в список жизненно важных, по данным DSM Group, по итогам года составила 1%, тогда как на все остальные – 12,5%.

Некоторые компании целенаправленно производят лекарства в сверхдешевом ценовом сегменте, планируя зарабатывать за счет объемов продаж, объясняет Беспалов, приводя в пример «Риностоп» от компании «Фармстандарт». При этом, по словам исполнительного директора фармкомпании «Озон фармацевтика» Андрея Горшкова, сверхдешевые препараты не нужны ни производителям, ни потребителям. Для первых основная проблема в их низкой рентабельности, вторые же, не имея специализированных знаний, предпочитают покупать более дорогие препараты, считая, что у них высокое качество.

Напомним, ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният ответила на вопросы журналистов о том, есть ли проблемы с лекарствами, в частности, казахстанцы жалуются на отсутствие в аптеках немецкого «Хилак Форте».

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