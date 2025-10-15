USD 538.63 EUR 622.23 RUB 6.71

В российском регионе, граничащем с Костанайской областью, объявили угрозу падения дронов

В министерстве общественной безопасности Челябинской области подтвердили, что в регионе был введен режим «беспилотная опасность» и рассказали, что делать жителям, сообщает 74.ru

В 11:00 в Челябинской области по решению регионального сегмента ОШ по БВС (оперативного штаба по беспилотным воздушным судам) введён режим «беспилотная опасность» из-за угрозы падения БПЛА, сообщили в министерстве. Жителей призвали не игнорировать оповещения.

Как действовать:

  • В помещении: отойдите от окон, укройтесь в комнате без остекления.

  • На улице: зайдите в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

  • В транспорте: выйдите и укройтесь в здании либо в защищённом месте (укрытии, складках местности).

  • При падении БПЛА звоните 101 или 112.

Режим «Беспилотная опасность» отменён в 12:45, сообщили в Министерстве общественной безопасности.



