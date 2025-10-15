В министерстве общественной безопасности Челябинской области подтвердили, что в регионе был введен режим «беспилотная опасность» и рассказали, что делать жителям, сообщает 74.ru

В 11:00 в Челябинской области по решению регионального сегмента ОШ по БВС (оперативного штаба по беспилотным воздушным судам) введён режим «беспилотная опасность» из-за угрозы падения БПЛА, сообщили в министерстве. Жителей призвали не игнорировать оповещения.

