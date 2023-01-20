В рост пошли ценники на продукты в супермаркетах Костаная

Самую большую прибавку в цене из четырех товаров показал развесной рис. Он шесть недель не менял ценник в 429 тенге, сообщает inbusiness.kz.

На этой неделе к прежней цене добавил 16 тенге и стал 465 тенге за килограмм. После трех недель стабильности небольшой рост стоимости показала на прошлой неделе капуста, повысившись до 85 тенге, на этой добавила еще 4 тенге. Теперь кило капусты можно приобрести за 89 тенге, правда, и кочаны появились побольше.

К цене капусты «подтянулась» и морковь, которая в первую неделю января подешевела с 93 тенге до 85 тенге, а теперь начала постепенное повышение. Среди товаров, которые потихоньку снижают свою стоимость, оказался сахар. С середины декабря и три недели он держался на отметке 440 тенге за килограмм, а на этой неделе «сбросил» сразу 30 тенге. Теперь сладкий продукт можно найти на полках по 410 тенге.

Если составить рейтинг продуктов по сохранению цен на одном уровне, то лидером стал местный картофель, который на развес продают от 153 тенге. Можно купить овощи в сетке: немытый картофель за 159 тенге, а мытый и отборный за 215 тенге. Затем с показателем стабильности в течение четырех недель заняла гречка на развес, за килограмм просят 459 тенге. Остальные пять наименований продуктов не изменяют ценники две недели. Свекла – 155 тенге, лук – 209 тенге, литровая бутылка подсолнечного масла – 953 тенге. А также куриное яйцо: десяток стоит также 549 тенге, а большой лоток из 30 штук стартует с 1495 тенге. И макароны: килограмм товара из стабфонда предлагают по 299 тенге.

Магазин у дома: подешевевших больше, чем подорожавших

Дне недели января показали интересную тенденцию. На прошлой неделе поменялись цены также на четыре продукта, но три подорожали, один – подешевел. На этой неделе ситуация наоборот: только один товар стал дороже, три остальных снизили стоимость. Самое большое снижение за семь дней показал репчатый лук. Он «скинул» с прежней цены в 280 тенге сразу 40 тенге и стал 240 тенге за килограмм. На втором месте по уменьшению ценника занял развесной рис: он подешевел на 35 тенге, теперь килограмм крупы можно купить за 570 тенге. Завершают список макаронные изделия, цена на них оставалась неизменной 16 недель, теперь снизилась на 20 тенге. Самые доступные макароны стоят 395 тенге.

Среди самых устойчивых по цене является подсолнечное масло, оно свыше трех месяцев продается по цене от 1000 тенге за литр. Затем гречневая крупа на развес, она держит планку на отметке 625 тенге за кило. Три месяца стабильна цена на два овоща: картофель предлагают по 170 тенге, а морковь – за 175 тенге. По две недели неизменную цену сохраняют сахар и свекла. Сладкий товар продают по 535 тенге, а овощ – по 165 тенге. А вот куриного яйца в продаже не оказалось.

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