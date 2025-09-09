С начала года в Костанайской области зарегистрировано 12 случаев буллинга против двух в прошлогодних. Один из последних произошёл в Рудном, где 11-летний подросток подвергался систематическим унижениям

Алина Калкабаева ученица 21 общеобразовательной школы Костаная. Девушка рассказывает, что сама с буллингом не сталкивалась, были только мелкие ссоры, которые решались на месте. Но школьница уверена, если вдруг она заметит, что над кем-то издеваются, то молчать не станет.

«Я знаю свои права, т.е. я знаю, что в случае буллинга я могу обратиться к психологу, могу обратиться к своему классному руководителю и, если это какая-то не очень значительная ссора, то мы можем решить это внутри класса, извиниться друг перед другом», — говорит ученица 11 класса школы №21 г.Костаная Алина Калкабаева.

Буллинг — это систематическое издевательство, запугивание или оскорбление человека. Может происходить в школе, на улице или в интернете. Важно понимать, что не каждый конфликт может являться буллингом. Эти понятия отличаются тем, что в конфликте обе стороны могут быть не правы, и он может решиться на месте, а буллинг — это продолжительная травля жертвы. Так к чему это может привести?

«Ребенок, который окажется в роли жертвы, завтра он не сможет ничего предпринять, если ему не объясняют, что у него есть свои права, что он может обратиться в службу поддержки, что он может обратиться к учителю своему, к классному руководителю. Обычно, буллинг сопровождается тем, что идет травля не только от одного человека — буллера», — объяснила педагог-психолог школы №21 Костаная Алтынай Тулешова.

Обычно буллеры собирают возле себя целую компанию, которая может унижать жертву. В школах большинство конфликтов разворачиваются в слепых зонах, т.е. там, где у камеры нет обзора. Именно в таких укромных местах развешиваются QR-коды, ведущие к центру психологической помощи. За каждой школой сейчас закреплены сотрудники ювенальной полиции, с учениками и родителями проводятся разъяснительные беседы. Один из недавних случаев произошел в Рудном.

«В июле, в городе Рудном тринадцатилетний подросток систематически унижал, насмехался над другим одиннадцатилетним подростком. Постановлением суда мать данного тринадцатилетнего подростка была привлечена к административной ответственности и ей суд назначил взыскание в виде предупреждения. И, естественно, с этим подростком начали проводить целенаправленную профилактическую работу как в школе, так уже и в органах полиции», — сообщила пресс-секретарь ДП Костанайской области Карина Базарбаева.

Такая форма буллинга называется вербальной, но есть и ряд других. Например, под физическим подразумеваются удары, толчки, порча имущества, социальный — это когда ребенка могут игнорировать, изолировать или распространять о нем слухи. Существует и понятие кибербуллинга, которое у многих на слуху — это травля через соцсети, мессенджеры или игры.

За этот год в Костанайской области было выявлено 12 фактов буллинга, а в прошлом году таковых было два. Из этих 12-ти случаев судами было прекращено 6 дел, по пяти другим выдали предупреждения и 1 случай обернулся штрафом почти в 40 тысяч тенге — это 10 МРП. Это, кстати, наказание, предусмотренное на первый раз, за повтор в течение года сумма штрафа увеличивается втрое и составляет почти 117 тысяч тенге. Если буллинг совершил ребёнок в возрасте 12–16-ти лет, то родителям назначается предупреждение или штраф.

Пациентов в Казахстане будут снимать на видео Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании правительства представила меры, направленные на усиление защиты и повышение...

Погибли шестеро. Водителю в Костанае вынесен приговор Специализированным межрайонным судом по уголовном делам Костанайской области рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Алматинской...