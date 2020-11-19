В Рудном больше, чем в Костанае. Информация об эпидситуации по коронавирусу области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

18 ноября в Костанайской области зарегистрировано 60 случаев COVID-19.

Заболевшие: 14 жителей г. Костанай, 17 – г.Рудный, 9 – г.Лисаковск, 9 — Житикаринского района, 6– Карабалыкского района, 1 – Денисовского района, 1 – Алтынсаринского района, 1- района Б.Майлина, 1 – Костанайского района, 1 – Федоровского района.

48 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 – с профилактической целью (завозные случаи), 2 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией).

Из числа инфицированных 44 с симптомами заболевания, 16 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 18 ноября зарегистрировано 4490 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3416 человек.

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