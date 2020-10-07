В Рудном готовится к открытию новый детский сад, рассчитанный на 265 детей. В течение нескольких месяцев строители вели реконструкцию двухэтажного здания, чтобы уже в декабре детсад смог распахнуть свои двери для детей. Ведь в городе наблюдается дефицит мест в дошкольные учреждения. Аким Костанайской области в ходе рабочего визита проинспектировал проведенные работы.

Аким Костанайской области ознакомился в Рудном с реализацией ряда проектов. Первым стал детский сад. Его только готовят к открытию, а вообще реконструкция старого двухэтажного здания началась еще летом. В общем строили за счет 840 млн тенге смогли его полностью перепланировать и восстановить. Теперь здесь намерены разместить 11 групп на 265 детей. Как отмечают представили акимата, в городе все еще существует проблема с нехваткой мест в детских садах. Ежегодно население города увеличивается в среднем на 1 тыс. человек, как итог в очереди в детсады находится 3700 ребятишек.

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