В Рудном ключи от квартир в восстановленном доме получили 40 очередников

Их в торжественной обстановке вручил аким Костанайской области. Церемония вручения ключей от квартир прошла из-за мороза не возле дома, а в помещении.

Эти квартиры акимат приобрел в восстановленном доме № 107 по ул. Ленина — это бывшее общежитие за магазином «Восход» 1962 года постройки, которое пустовало с 90-х годов. После реконструкции получился жилой дом на 46 квартир, причем, шесть квартир расположены на вновь пристроенном пятом этаже.

«В начале года договорились, что больше в городе в Рудном мы будем восстанавливать дома, которые когда-то были нормальными. мы их сейчас восстанавливаем. В целом таких у вас 11 домов, которые нужно привести в порядок и в этом году по 7 домам у нас эта работа началась. Один дом сдали, это 40 квартир, до конца года будут сданы еще два дома. В общей сложности 231 квартира в этом году», — отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.