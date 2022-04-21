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В Рудном массово отравились учащиеся колледжа

100med.ru

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В одном из колледжей Рудного зафиксировано массовое пищевое отравление.

«20 апреля в 14.54 поступил вызов в скорую. Из 38 студентов горнотехнического колледжа 14 было госпитализировано в Рудненскую городскую больницу. Предварительный диагноз: пищевое отравление. На утро состояние стабильное, относительное улучшение»,- прокомментировали в областном управлении здравоохранения.

Также в ведомстве сообщили, что 10 студентов госпитализированы.

 

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