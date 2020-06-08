В Рудном на уборку города и поиск свалок вышел ЭКОпатруль

В Рудном начал работать экопатруль. Активисты в возрасте от 16 до 23 лет ежедневно будут выходить на проверку города, искать места стихийных свалок и самостоятельно их убирать. А в местах отдыха, к примеру, на пляжах займутся установкой контейнеров для сбора пластика, сообщает alau.kz

Максим Фролов уже долгие годы занимается проблемами экологии в Костанайской области. Сейчас он является экоамбассадором от нашего региона. Он изучил все проблемные вопросы и даже начал искать пути их решения. Одна из главных проблем, по его мнению, это стихийные свалки, в особенности в местах отдыха.

«У нас нету, к сожалению, не поставлена форма утилизации отходов. В поймах реки должны стоять баки. И вот мы сегодня установили в Рудном, на территории, где рудничане отдыхают старый пляж. Сейчас там стало чище. Пускай это неофициальный пляж, но у нас там стоит бак. Там могут наши жители утилизировать пластик. И это простое решение»,- говорит экоактивист Максим Фролов.

Справиться с таким объемом работы самостоятельно сложно, поэтому с сегодняшнего дня в Рудном начал работать экопатруль под руководством Максима Фролова.

«Я давно об этом проекте мечтал, хотел его реализовать, чтобы он работал. Вообще мы кинули объявление у себя на страничке в инстаграм. И мы в течение суток 80 человек желающих набрали. Они заполняли анкету, заявку. Смогли создать совместно с городским акиматом»,- говорит Максим Фролов.

Но отобрать пришлось только 20 человек. Экоактивисты будут заниматься поисками свалок, если это возможно, то и сами будут их убирать. Если нет, то на помощь к ним готовы прийти подрядные организации города. Но это не единственный пул работы. Они будут помогать Максиму в установке контенейров на пляжах и проводить беседы с населением. Сейчас даже готовится карта с местами свалок. За свою работу экоактивисты будут получать 62 тысячи тенге. Но Максим уверен, что работают они больше от желания помочь, а не заработать.

«Они желают и уже даже сами, я просто изучил их странички, сами что-то там у себя в школе или в микрорайоне меняют и привлекают к этому внимание. У нас стихийно появляются экологисты в городе, которые хотят убрать допустим овраг, но к сожалению не всегда приходит должное количество людей, это же все общественное, по желанию. И мы готовы нашим экопатрулем усиливать эти акции, поддерживать этих людей»,- сообщил Максим Фролов.

В план экопатруля входит и организация собственных акций. А также еженедельное проведение субботников.



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