В Рудном назначен новый аким

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов по согласованию с депутатами Рудненского городского маслихата, назначил своим распоряжением и представил местному активу нового акима города Рудного Куандыка Испергенова.

Куандык Хайдарович Испергенов родился 8 июля 1970 года в селе Аккарага Житикаринского района Костанайской области. Имеет два высших образования. Окончил Рудненский индустриальный институт по специальности «инженер-строитель» и Костанайскую социальную академию по специальности «юрист».

Ранее занимал должность акима района им. Беимбета Майлина.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.